Gaeta.it - Michele Carmosino: a 76 anni il record di dieci lauree, un esempio di apprendimento continuo

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) è un nome che sta facendo discutere nel panorama accademico italiano. A 76, questo instancabile studente si appresta a raggiungere un traguardo straordinario: la sua decima laurea. Mentre molti della sua generazione si godono la meritata pensione,dimostra che l'non conosce età. La sua storia è un'ispirazione per tutti coloro che credono nel valore dell'istruzione e nella continua ricerca di conoscenza. Il percorso accademico diIl viaggio formativo diinizia nel 1972, anno in cui consegue la sua prima laurea in Ingegneria. Questa conquista non rappresenta solo il suo ingresso nel mondo professionale, ma anche l'avvio di una carriera caratterizzata da impegno e passione per la disciplina.