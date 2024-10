Lucca Comics & Games 2024, da Assassin’s Creed a Dungeons & Dragons: Wallapop anticipa i trend (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Mancano ormai pochi giorni al Lucca Comics & Games, uno degli eventi più attesi dagli appassionati di videogiochi, fumetti e narrativa fantasy. Al Festival, che durerà dal 30 ottobre al 3 novembre, verranno presentate le ultime novità legate al mondo gaming & entertainment e numerosi ospiti parteciperanno per incontrare i fan con entusiasmo. Come ogni anno, gli eventi del Lucca Comics & Games determineranno i videogiochi e le storie fantastiche che saranno più di tendenza nei mesi che seguiranno il Festival. Lo dimostrano i dati di Wallapop – piattaforma leader nella compravendita di prodotti second-hand, che promuove un modello di consumo responsabile e sostenibile – che lo scorso anno, proprio nel mese del Festival, ha registrato un incremento di ricerche legate ad alcuni degli ospiti e dei prodotti presentati. Game-experience.it - Lucca Comics & Games 2024, da Assassin’s Creed a Dungeons & Dragons: Wallapop anticipa i trend Leggi tutta la notizia su Game-experience.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Mancano ormai pochi giorni al, uno degli eventi più attesi dagli appassionati di videogiochi, fumetti e narrativa fantasy. Al Festival, che durerà dal 30 ottobre al 3 novembre, verranno presentate le ultime novità legate al mondo gaming; entertainment e numerosi ospiti parteciperanno per incontrare i fan con entusiasmo. Come ogni anno, gli eventi deldetermineranno i videogiochi e le storie fantastiche che saranno più di tendenza nei mesi che seguiranno il Festival. Lo dimostrano i dati di– piattaforma leader nella compravendita di prodotti second-hand, che promuove un modello di consumo responsabile e sostenibile – che lo scorso anno, proprio nel mese del Festival, ha registrato un incremento di ricerche legate ad alcuni degli ospiti e dei prodotti presentati.

