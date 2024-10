Oasport.it - LIVE Berrettini-Tiafoe 6-3 6-6, ATP Vienna 2024 in DIRETTA: il tiebreak deciderà il secondo set

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-1 Errore gratuito con il rovescio dell’azzurro. 1-0. A metà rete la volèe di rovescio dell’americano. 6-6 Game. Con ilACE del game Matteo tiene la battuta.time a! 40-30 Altra ottima prima del romano. 30-30 ACE! ACE! 15-30 Servizio e dritto a bersaglio per Matteo. 0-30 Recupero di rovescio vincente disulla smorzata dell’avversario. 0-15 Ora entra tutto allo statunitense, che piazza un incredibile dritto incrociato in corsa vincente. 6-5 Game. E’ lungo il lob di rovescio di, che dopo il cambio di campo servirà per restare nel set. 40-15 Addirittura ACE di seconda dell’americano. 30-15 Scappa via il rovescio difensivo di Matteo. 15-15 Prima esterna vincente del numero 16 ATP. o-15 In corridoio il dritto inside in dello statunitense. 5-5 Controbreak