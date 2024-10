Leo, 'impossibile prorogare la scadenza del concordato' (Di mercoledì 23 ottobre 2024) "Tenevo a dirvi, sia da parte mia, che da parte del ministro Giancarlo Giorgetti che siamo ben consapevoli delle difficoltà che state incontrando nel gestire l'operazione del concordato, ma ci diventa impossibile, non per cattiva volontà nostra, aderire alla vostra richiesta di differire questo termine". Parola del viceministro dell'Economia Maurizio Leo, intervenuto con un videomessaggio, al convegno alla Camera di quattro sindacati dei commercialisti (Anc, Andoc, Fiddoc, Unico), sulla scadenza del 31 ottobre. Quotidiano.net - Leo, 'impossibile prorogare la scadenza del concordato' Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 23 ottobre 2024) "Tenevo a dirvi, sia da parte mia, che da parte del ministro Giancarlo Giorgetti che siamo ben consapevoli delle difficoltà che state incontrando nel gestire l'operazione del, ma ci diventa, non per cattiva volontà nostra, aderire alla vostra richiesta di differire questo termine". Parola del viceministro dell'Economia Maurizio Leo, intervenuto con un videomessaggio, al convegno alla Camera di quattro sindacati dei commercialisti (Anc, Andoc, Fiddoc, Unico), sulladel 31 ottobre.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Alluvione - obbligo di polizze assicurative per le aziende : “Ma lo Stato partecipi ai costi o sarà impossibile” - Cotignola (Ravenna), 24 settembre 2024 – “L’introduzione dell’obbligo per le imprese di stipulare polizze assicurative per danni derivanti da eventi catastrofali porta con sé diverse perplessità anche rispetto a quelle che sono le mancanze delle ... (Ilrestodelcarlino.it)

Osimhen alla Juventus? Non impossibile : l’arrivo del nigeriano legato alla partenza di Vlahovic - Il possibile trasferimento del nigeriano Osimhen alla Juventus dipende da un addio chiave: Vlahovic il principale indiziato. Le strade del mercato calcistico sono sempre imprevedibili e, con la partenza di Victor Osimhen verso il Galatasaray, le ... (Napolipiu.com)