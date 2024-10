Cityrumors.it - “La Juve è sterile, Leao una copia…”, attacco frontale di Di Canio

Leggi tutta la notizia su Cityrumors.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) L’ex giocatore e allenatore ora opinionista Sky ne ha per tutti, soprattutto per la formazione bianconera e quella milanista Un avvio di stagione con alti e bassi. Qualche picco, ma poca consistenza sia per quanto riguarda lantus, ma anche giocatori che passano per essere campioni o presunti tali comeche quando devono incidere, puntualmente spariscono. Il giocatore del Milan Rafae ladi Thiago Motta sono stati criticati pesantemente da Paolo Di(Ansa Foto) Cityrumors.itLasembrano avere una costante che va di pari passo con le prestazioni, buone, eccelse a volte ma disarmanti in altre, anche se con motivazioni diverse. La formazione bianconera, ad esempio, era partita con tutte le fanfare e con buoni propositi alternando cose egregie ad altre meno evidenti, stessa cosa per l’asso portoghese, o chi lo considera tale.