Incontro sull’attualità di Luigi Einaudi

'Gli insegnamenti attuali di Luigi Einaudi' è il tema del dialogo tra Antonio Patuelli, presidente del gruppo La Cassa di Ravenna, che include anche Banca di Imola, e dell'Abi, (foto) e Valerio Baroncini, vicedirettore de il Resto del Carlino: domani, alle 18, a Palazzo Sersanti in piazza Matteotti a Imola ci sarà il faccia a faccia su Luigi Einaudi, governatore della Banca d'Italia della ricostruzione, secondo presidente della Repubblica Italiana, il primo eletto dal Parlamento dopo l'approvazione della Costituzione della Repubblica. Il dialogo è organizzato dal Centro Studi Luigi Einaudi Imola, associazione nata nel 1991 e promotrice di eventi e pubblicazioni sul politico, economista e giornalista italiano, in collaborazione don l'Associazione Codronchi Argeli e la Fondazione Cassa di Risparmio di Imola e con il patrocinio del Comune di Imola.

Al via a Chieti la demolizione del 'Luigi di Savoia' - previsto un incontro tra scuola e Provincia - È iniziato nel primo pomeriggio di ieri 14 ottobre a Chieti l'intervento che porterà alla demolizione dello storico edificio dell'istituto superiore "Luigi di Savoia" e alla sua ricostruzione in loco, grazie ad un appalto già aggiudicato per 8,6 milioni di euro e finanziato con il Pnrr. . La parte. (Chietitoday.it)

È iniziato nel primo pomeriggio di ieri 14 ottobre a Chieti l'intervento che porterà alla demolizione dello storico edificio dell'istituto superiore "Luigi di Savoia" e alla sua ricostruzione in loco, grazie ad un appalto già aggiudicato per 8,6 milioni di euro e finanziato con il Pnrr.

Il dipinto di San Luigi Gonzaga riportato a nuova vita : l'incontro a Poggiridenti - Domenica 27 ottobre alle ore 16:30, presso la chiesa parrocchiale di San Fedele di Poggiridenti, verrà presentata la tela di San Luigi Gonzaga restaurata a cura dell!Associazione San Fedele con la partecipazione di offerenti che hanno voluto contribuire alla spesa del restauro a testimonianza... (Sondriotoday.it)