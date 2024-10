Ilveggente.it - Gratta e vinci, vale solo una regola: vincita assicurata

Leggi tutta la notizia su Ilveggente.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024), soldi sicuri seguendoed esclusivamente questa semplicissima: provare per credere. Quante volte ci siamo fermati a pensare al fatto che la dea bendata sembra quasi scansarci? Ve lo diciamo noi: innumerevoli. Perché in effetti capita, molto spesso, di veder vincere qualcuno e di autoconvincersi di essere, in qualche modo, “sfigati”. Non è questo, tuttavia, il caso di una mamma del Maryland, la cui fortuna sfacciata sembra non avere praticamente confini. La dea bendata l’ha baciata ancora una volta (Instagram) – Ilveggente.itSua figlia dice, tanto perché possiate farvi un’idea di come sia la vita di questa donna, che la sua mamma è la persona più fortunata che abbia mai incontrato in vita sua o della quale abbia sentito parlare.