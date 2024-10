Bergamonews.it - Gori scelto quale punto di riferimento del Parlamento Europeo per i rapporti con la Tunisia

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Giorgiosarà la figura diper ilper quel che riguarda icon ladurante l’arco della legislatura 2024-2029. L’annuncio è arrivato nella giornata di oggi, al termine del lavoro di assegnazione di questo genere di attività da parte dei gruppi politici presenti nell’emiciclo del. Lo “standing rapporteur” (come, cioè, sono identificate queste figure) è una figura nominata solitamente ad inizio legislatura in quelle commissioni che hanno una limitata attività legislativa, come AFET (Affari Esteri) e DROI. Una volta nominato, diventa la figura diper quella determinata politica o quel paese, sarà lui a redigere i progetti di relazione e le risoluzioni adottate porteranno sempre il suo nome. Quindi lo “standing rapporteur” diventa ildidelper quel determinato paese.