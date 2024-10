Gaeta.it - Furgone rubato a Pratola Peligna: inseguito e arrestato un 25enne dopo un lungo inseguimento

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un recente episodio di cronaca ha colpito la zona di, in provincia dell’Aquila, dove un giovane di 25 anni è statodai Carabinieri del comando di Castel di Sangroundi 43 chilometri che si è concluso in Alto Sangro. L’incidente ha avuto inizio con il furto di un, avvenuto in un momento di distrazione dell’operaio della ditta proprietaria. La rapida azione delle forze dell’ordine ha portato all’arresto del giovane, il quale dovrà ora affrontare l’udienza di convalida. Il furto del: un’opportunità sfruttata Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il ladro ha approfittato di un momento di vulnerabilità per rubare un. Mentre l’operaio di una ditta stava scaricando del materiale, ilè riuscito a impossessarsi del veicolo e a scappare.