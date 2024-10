Fmi, debito Italia alto, aggiustamenti graduali e sostenuti + (Di mercoledì 23 ottobre 2024) "Nelle nostre previsioni il livello del debito dell'Italia è alto, e si prevede che continui ad aumentare. Quindi nelle nostre previsioni non ci attendiamo" che il rapporto "debito-pil scenda ma anzi ci aspettiamo che aumenti. L'Italia è uno dei casi in cui diciamo" che sono necessari "aggiustamenti fiscali che iniziano adesso, che siano graduali e sostenuti. E' importante graduali e sostenuti perché vogliamo un aggiustamento che continui a preservare la crescita economica". Lo ha detto detto Davide Furceri, capo divisione del Dipartimento Affari Fiscali del Fondo Monetario Internazionale. Quotidiano.net - Fmi, debito Italia alto, aggiustamenti graduali e sostenuti + Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 23 ottobre 2024) "Nelle nostre previsioni il livello deldell', e si prevede che continui ad aumentare. Quindi nelle nostre previsioni non ci attendiamo" che il rapporto "-pil scenda ma anzi ci aspettiamo che aumenti. L'è uno dei casi in cui diciamo" che sono necessari "fiscali che iniziano adesso, che siano. E' importanteperché vogliamo un aggiustamento che continui a preservare la crescita economica". Lo ha detto detto Davide Furceri, capo divisione del Dipartimento Affari Fiscali del Fondo Monetario Internazionale.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Fmi: in nostre proiezioni debito Italia continua ad aumentare - Washington, 23 ott. (askanews) – Il Fondo Monetario Internazionale prevede che il debito pubblico italiano continuerà a crescere, alla stregua di altri grandi Paesi industrializzati, e raccomanda corr ... (askanews.it)

Italia, cresce il credito estero come Germania e Giappone - Le agenzie di rating Standard & Poor's e Fitch hanno fatto un sacco di complimenti all'Italia, riconoscendole importanti progressi economici, una invidiabile stabilità di governo ... (ilmattino.it)

Abbiamo analizzato il nuovo taglio dei tassi BCE: ecco cosa cambia per l’economia europea - Scopri come il nuovo taglio dei tassi di interesse da parte della BCE e le proposte audaci del rapporto Draghi potrebbero trasformare l'economia europea. Cosa significa per il futuro economico del con ... (finance-bullet.it)