Ferrari Vasseur verso il Messico | Importante concentrarsi sulla prestazione

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) La, dopo uno straordinario fine settimana in Texas, è pronta per il, ma il team principal Fredpredica calma: “Non pensiamo al campionato e voglio mantenere questo stato d’animo nella squadra perché penso che siapura, sessione dopo sessione, e non pensare alle classifiche. Abbiamo ottenuto un buon risultato ad Austin, ma si torna il lunedì con una lunga lista di cose da migliorare”, ha dichiarato al podcast “F1 Nation”. “Se dovesse arrivare qualcosa in questo Mondiale sarà merito del lavoro fatto per migliorarci settimana dopo settiman. Quello che voglio – spiega– è che le persone si prendano più rischi e abbiano il potere di correre rischi. Penso che siamo in questo stato d’animo e approccio. Di sicuro, dobbiamo migliorare, abbiamo fatto alcune cose per migliorare ed èmantenere questa mentalità”.