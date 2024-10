Liberoquotidiano.it - "Fate processare Ilaria Salis! Siete una contraddizione continua!": Giuseppe Cruciani inchioda Pd e Avs

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) L'Ungheria di Viktor Orban ha chiesto all'Europarlamento la revoca dell'immunità adper poterla: l'eurodeputata Avs, infatti, è uscita dalle carceri di Budapest proprio in virtù dell'elezione e dell'immunità ottenuta insieme allo scranno. Un tema che riempie il dibattito politico e che ha spinto Daniele Capezzone, direttore editoriale di Libero, a firmare una lettera aperta alla: "Non fugga e rinunci all'immunità". L'invito è a difendersi a processo. E non dal processo. Una posizione chemostra di condividere, lo dimostra quanto detto a La Zanzara, il programma che conduce su Radio 24. Nel mirino di, la sinistra, l'opposizione di Pd e Avs su tutti: "Per anni, voi della sinistra vibattuti contro l'immunità. Bisogna difendersi nel processo, non dal processo, dicevate.