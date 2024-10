Ilprimatonazionale.it - Fasciofobia, Busacca racconta le bugie e follie dei nuovi antifascisti

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Roma, 21 ott – Da pochi giorni è uscito il nuovo libro-inchiesta, edito da Signs Publishing, di Alberto, caporedattore e autorevole firma di Libero, il quale s’impegna a sviscerare le continuedella propaganda politica della sinistra., con la preziosa prefazione di Daniele Capezzone, è un testo diretto, ironico, tagliente che mette in fila la lunga sequela di sterili allarmi e paradossali strilli della sconclusionata schiera antifascista. Una quotidianità di attacchi che, aumentati a dismisura da quando è nato il governo di Giorgia Meloni, non ha ancora trovato tregua. La “” della sinistra A ormai ottant’anni dalla fine delle Seconda guerra mondiale, il fantasma di Mussolini viene continuamente agitato dalla sinistra solamente in funzione del tentativo di conservare posizioni di potere in ambito politico, mediatico e culturale.