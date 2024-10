Quotidiano.net - “Donald Trump ammira Hitler”: piovono accuse dall’ex segretario John Kelly

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Washington, 23 ottobre 2024 – Nel giorno che segna due settimane all’attesissimo appuntamento elettorale americano, a far piovere critiche sulanciando un assist su Kamala Harris non è un democratico o un repubblicano ‘pentito’, ma un ex membro del governo del tycoon. Si tratta di, che sotto l’amministrazioneiana ha ricoperto la carica didella Sicurezza Interna prima, e quella di Capo di gabinetto poi. “? E’ certamente nell'area di estrema destra – ha spiegato al New York Times l’ex generale, non iscritto ad alcun partito – è di sicuro un autoritario,le persone che sono dittatori, lo ha detto lui stesso. E di certo rientra nella definizione di fascista”.