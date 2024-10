Gaeta.it - Disagi per i viaggiatori: avaria sulla Circumvesuviana provoca forti ritardi e soppressioni

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) L'EAV ha comunicato che un guasto tecnico ha causato notevoliai passeggeri della, in particolarelinea Napoli-Sorrento e nelle tratte limitrofe. A seguito di un'verificatasi presso la stazione di Via Viuli, moltihanno dovuto sperimentaresignificativi e la cancellazione di alcune corse, suscitando malcontento tra gli utenti.a Via Viuli: i dettagli dell'incidente Il problema tecnico si è manifestato nel pomeriggio, precisamente durante le ore di punta. Un treno dellaha subito un', costringendo il personale EAV a intervenire rapidamente per garantire la sicurezza dei passeggeri e limitare ulteriori. La situazione ha richiesto il trasbordo deisu un convoglio alternativo, ma questo non ha risolto immediatamente il problema dei