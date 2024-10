Calciomercato.it - DIRETTA | Le notizie del 23 ottobre: tonfo Juve, stasera in campo Inter e Atalanta

Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Leinpiù importanti di oggi, mercoledì 23: si chiude l’ottava giornata di Serie A e torna la Champions Leaguedellantus nella serata di Champions League, Thiago Motta fa mea culpa dopo la prima sconfitta stagionale contro lo Stoccarda. Cade anche il Bologna in casa dell’Aston Villa, tris invece del Milan al Bruges.in, l’Arsenal e la Nazionale in ansia per le condizioni di Calafiori. Simone Inzaghi (LaPresse) – Calciomercato.itTutte lepiùessanti di giornata su Calciomercato.it.