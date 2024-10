Dipartimento Giustizia avverte Musk, 'la lotteria è illegale' (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il Dipartimento di Giustizia Usa ha avvertito Elon Musk che la lotteria da un milione di dollari rivolta agli elettori degli Stati in bilico non ancora registrati potrebbe essere illegale e gli ha consigliato di fermarsi per non incorrere in sanzioni. Lo hanno riferito fonti informate alla Cnn. L'iniziativa del miliardario, che ha promesso un assegno da 1 milione a persone a caso che hanno firmato una petizione promossa dal suo super Pac e finalizzata a sostenere Donald Trump, aveva subito attirato l'attenzione dei giuristi perché ai limiti della legalità. La legge federale vieta di pagare qualcuno per votare o registrarsi. Quotidiano.net - Dipartimento Giustizia avverte Musk, 'la lotteria è illegale' Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 23 ottobre 2024) IldiUsa ha avvertito Elonche lada un milione di dollari rivolta agli elettori degli Stati in bilico non ancora registrati potrebbe esseree gli ha consigliato di fermarsi per non incorrere in sanzioni. Lo hanno riferito fonti informate alla Cnn. L'iniziativa del miliardario, che ha promesso un assegno da 1 milione a persone a caso che hanno firmato una petizione promossa dal suo super Pac e finalizzata a sostenere Donald Trump, aveva subito attirato l'attenzione dei giuristi perché ai limiti della legalità. La legge federale vieta di pagare qualcuno per votare o registrarsi.

