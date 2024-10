Thesocialpost.it - Cruciani, lite con Parenzo per la maglietta pro Salvini: “Una vergogna”

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Giuseppemanda su tutte le furie il collega Daviddurante l’ultima puntata de “La Zanzara“. Il tutto a causa di un gesto “clamoroso”.si è infatti presentato in studio a Radio24 con unaparticolare: quella che ritrae il volto del leader della Lega Matteoe la scritta “Colpevole di aver difeso gli italiani“. Insomma, un chiaro segnale per dire che lui sta dalla parte del ministro dei Trasporti che ora rischia il carcere con l’accusa di sequestro di persona e rifiuto di atti di ufficio sul caso Open Arms. Un processo – per il conduttore de La Zanzara – “che non ha nulla a che fare con il diritto”. E così ecco la sua scelta, che però non viene condivisa dal collega David, alquanto contrariato per le parole e per ladi. Sentite cosa gli ha detto.