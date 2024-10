Come la giri, giri: non funziona (Di mercoledì 23 ottobre 2024) La AEW ha un vizio e una virtù su un medesimo punto. Se vede che una storyline non viene Come dovrebbe, straccia la pagina e riparte da zero. È una virtù capire che qualcosa non va. Una cosa positiva capire che non occorre insistere più di tanto. Ma anche un vizio. Perché sono troppe le storyline che iniziano e nel corso d’opera si perdono per strada. O cambiano proprio strada. Diventano altro. Non necessariamente di qualità. Penso a Kris Statlander che turna perché sì. Al push già ammazzato degli Outrunners. Ai Gyv che debuttano a All In e spariscono nel giro di un mese senza mai avere la run verso il titolo. Ai continui cambi di casacca di Bryan Danielson. A Jay White che vince o perde senza soluzione di continuità. Alla quantità industriale di wrestler che in questi anni hanno cambiato fazione, senza mai fare un passo avanti. Poi arriviamo ad Adam Cole e MJF. Zonawrestling.net - Come la giri, giri: non funziona Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net (Di mercoledì 23 ottobre 2024) La AEW ha un vizio e una virtù su un medesimo punto. Se vede che una storyline non vienedovrebbe, straccia la pagina e riparte da zero. È una virtù capire che qualcosa non va. Una cosa positiva capire che non occorre insistere più di tanto. Ma anche un vizio. Perché sono troppe le storyline che iniziano e nel corso d’opera si perdono per strada. O cambiano proprio strada. Diventano altro. Non necessariamente di qualità. Penso a Kris Statlander che turna perché sì. Al push già ammazzato degli Outrunners. Ai Gyv che debuttano a All In e spariscono nel giro di un mese senza mai avere la run verso il titolo. Ai continui cambi di casacca di Bryan Danielson. A Jay White che vince o perde senza soluzione di continuità. Alla quantità industriale di wrestler che in questi anni hanno cambiato fazione, senza mai fare un passo avanti. Poi arriviamo ad Adam Cole e MJF.

