Lettera43.it - Che cosa è successo tra Paolo Condò e Zlatan Ibrahimovic nel prepartita di Milan-Brugge

(Di mercoledì 23 ottobre 2024), il senior advisor (?) del proprietario delGerry Cardinale, dopo aver polemizzato con Zvonimir Boban che chiedeva lumi sul suo ruolo in società prima della sfida Champions con il Liverpool, si è reso protagonista nuovamente di un curioso siparietto sempre ai microfoni di Sky, questa volta con il giornalista. Prima del match con ilinfatti, lo svedese è stato colto di sorpresa dalla domanda di, che gli chiedevaavessero messo i rossoneri «nel bilancio di previsione alla voce Champions League». Richiesta che ha messo in difficoltà Ibra, il quale, probabilmente non comprendendo la domanda, ha inizialmente divagato: «Dobbiamo andare avanti il più possibile, abbiamo creato una squadra che deve andare forte non solo in Italia, ma anche in Champions». pic.twitter.