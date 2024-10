Inter-news.it - Bisseck schietto: «Infortuni e sintetico? L’Inter non cerca scuse!»

(Di mercoledì 23 ottobre 2024)ha parlato sia degliche hanno colpitosia del manto erboso di Berna per la sfida contro lo Young Boys. NIENTE– Yann Aurel, intercettato da Prime Video, ha presentato la partita tra Young Boys e Inter. Il difensore tedesco in maniera molto schietta ha voluto allontanare gli alibi sugli: «Il calcio è così ci sono un sacco di partite e ci possono essere alti e a bassi. Normale che alcuni giocatori possono infortunarsi e per mantenere il livello abbiamo bisogno di una rosa lunga. Siamo una squadra forte con grandi giocatori dove tutti possono giocare. Non pensiamo usarla come scusa perché glisuccedono anche alle altre squadre, quindi saremo pronti per questa nuova sfida».