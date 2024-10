Thesocialpost.it - Billie Eilish cade dal palco durante il concerto: la preoccupazione dei fan

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il suo tour “Hit Me Hard and Soft” questa volta l’ha davvero colpita più forte del previsto.l’ultimoal Madison Square Garden di New York,è stata protagonista di un imprevisto che ha fatto preoccupare i fan presenti. Mentre stava scendendo dalle scale vicino alper salutare il pubblico, la cantante è inciampata e caduta. Il volo, ripreso dai fan, ha subito fatto il giro dei social, generando momenti di apprensione. Fortunatamente, la situazione si è risolta senza gravi conseguenze., mostrando grande professionalità, si è immediatamente rialzata come se nulla fosse successo, continuando il suo cammino verso il backstage. Ilera ormai finito e la cantante si stava congedando dal pubblico, ma l’uscita di scena è stata decisamente spettacolare, anche se del tutto involontaria.