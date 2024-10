Quotidiano.net - Bernini, con numero chiuso a Medicina turismo universitario

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) "Noi non possiamo più permettere che a causa delci sia unforzato fuori dall'Italia, è una vergogna, una ipocrisia. Vogliamo che gli studenti che lo hanno fatto siano messi in condizioni di tornare; non possiamo permettere l'ipocrisia di un. Consulterò tutti ma preferisco preoccuparmi che le aule siano troppo piene che piangere sul disastro di aule vuote". Così la ministra dell'Università Anna Maria, rispondendo in question time ad una domanda della deputata di FI Rita Dalla Chiesa sulle modifiche di ingresso a, dopo aver ringraziato "tutte le forze politiche".