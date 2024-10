Basket giovanile. Per la Vis under 19 e 17 è un doppio successo (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Un approccio migliore alla gara rispetto alle prime tre uscite, e i successivi trenta minuti in sostanziale controllo per tornare alla vittoria dopo due stop consecutivi. L’under 19 Eccellenza di Bondi Vis 2008 ritrova confidenza coi due punti battendo in maniera netta al Palapalestre la Firenze Basketball Academy (83-59) (nella foto Yarbanga). Un altro successo per il gruppo under 17 Eccellenza di Bondi Vis 2008, e sono tre su altrettante partite. Contro Oneteam Forlì è una sfida equilibrata per larga parte dei quaranta minuti, ma è nell’ultimo quarto che i giovani biancazzurri allungano fino al 79-60 della sirena. Sport.quotidiano.net - Basket giovanile. Per la Vis under 19 e 17 è un doppio successo Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Un approccio migliore alla gara rispetto alle prime tre uscite, e i successivi trenta minuti in sostanziale controllo per tornare alla vittoria dopo due stop consecutivi. L’19 Eccellenza di Bondi Vis 2008 ritrova confidenza coi due punti battendo in maniera netta al Palapalestre la Firenzeball Academy (83-59) (nella foto Yarbanga). Un altroper il gruppo17 Eccellenza di Bondi Vis 2008, e sono tre su altrettante partite. Contro Oneteam Forlì è una sfida equilibrata per larga parte dei quaranta minuti, ma è nell’ultimo quarto che i giovani biancazzurri allungano fino al 79-60 della sirena.

