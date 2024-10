Atalanta Celtic, Ederson e De Roon: «Peccato! Meritavamo di vincere» – VIDEO (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Atalanta Celtic, le dichiarazioni dei calciatori nerazzurri in mix zone dopo la partita di Champions League giocata contro gli scozzesi In mix zone, dopo la partita Atalanta Celtic di Champions League, hanno rilasciato qualche dichiarazione i calciatori nerazzurri Ederson e Marten De Roon: autori di una gara che li ha visti entrambi protagonisti a centrocampo. Calcionews24.com - Atalanta Celtic, Ederson e De Roon: «Peccato! Meritavamo di vincere» – VIDEO Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di mercoledì 23 ottobre 2024), le dichiarazioni dei calciatori nerazzurri in mix zone dopo la partita di Champions League giocata contro gli scozzesi In mix zone, dopo la partitadi Champions League, hanno rilasciato qualche dichiarazione i calciatori nerazzurrie Marten De: autori di una gara che li ha visti entrambi protagonisti a centrocampo.

Celtic, Rodgers dopo l’Atalanta: “Abbiamo bloccato la squadra che segna di più in Italia” - Avevamo bisogno di questo, contro una squadra di questo valore. Ci siamo concentrati in maniera fantastica, l’Atalanta ha tanto talento, è la squadra con più gol in Italia. Restare così concentrati e ... (calcioatalanta.it)

Atalanta-Celtic, pareggio senza reti al Gewiss Stadium - FantaChampions, i consigli per Atalanta-Celtic Come ben sapete, per ogni partita di FantaChampions, il vostro vice-allenatore sceglierà un quinto calciatore bonus da schierare. Per Atalanta-Celtic le ... (informazione.it)

Atalanta-Celtic, le pagelle: Zappacosta senza sosta, Pasalic sfortunato, Schmeichel una certezza - CARNESECCHI - Voto 6.5 Quella col Celtic è una di quelle gare dove hai molte chances di fare lo spettatore per 85 minuti e poi rischiare di subire una rete nell'unico tiro in porta della serata. Nello ... (sportmediaset.mediaset.it)