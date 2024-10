Andreas Colli si distacca dalla lista Jwa: la rottura con Jürgen Wirth Anderlan (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Andreas Colli, ex sindaco di Castelrotto, ha preso la decisione di lasciare il gruppo consiliare della lista Jwa, evidenziando incomprensioni e divergenze significative sulle recenti scelte politiche. In una lettera aperta, Colli ha espresso il suo disagio riguardo ai risultati ottenuti dalla lista nella provincia, affermando che il lavoro svolto finora non solo non ha raggiunto gli obiettivi sperati, ma in alcune circostanze è stato addirittura controproducente. La sua partenza segna un momento cruciale per la dinamica politica locale, portando a un incremento del numero dei gruppi consiliari con un solo consigliere. Le motivazioni della rottura Nella sua lettera, Andreas Colli ha enfatizzato di aver riflettuto profondamente sulla sua uscita dal gruppo consiliare. Gaeta.it - Andreas Colli si distacca dalla lista Jwa: la rottura con Jürgen Wirth Anderlan Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter, ex sindaco di Castelrotto, ha preso la decisione di lasciare il gruppo consiliare dellaJwa, evidenziando incomprensioni e divergenze significative sulle recenti scelte politiche. In una lettera aperta,ha espresso il suo disagio riguardo ai risultati ottenutinella provincia, affermando che il lavoro svolto finora non solo non ha raggiunto gli obiettivi sperati, ma in alcune circostanze è stato addirittura controproducente. La sua partenza segna un momento cruciale per la dinamica politica locale, portando a un incremento del numero dei gruppi consiliari con un solo consigliere. Le motivazioni dellaNella sua lettera,ha enfatizzato di aver riflettuto profondamente sulla sua uscita dal gruppo consiliare.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Incidente in collina - il ciclista precipita in un fosso : portato d'urgenza in ospedale con l'elicottero - Si registra un incidente piuttosto grave in collina, avvenuto intorno a mezzogiorno nel territorio comunale di Borghi. Un incidente autonomo, in base a quanto si apprende un ciclista, per cause che sono ancora in corso di accertamento, è ... (Cesenatoday.it)

Il ritorno di Phil Collins - il giornalista Simon Napier-Bell rivela : “Presto ascolteremo nuova musica” - Si avvicina il coming back di Phil Collins: nelle ultime ore stanno circolando rumours sulla voce di In The Air Tonight, secondo le quali sarebbe in fase creativa. L‘artista britannico ha pubblicato Going Back nel 2010, album di cover di brani ... (Metropolitanmagazine.it)

Schianto a Contursi Terme - muore motociclista di Colliano - Tempo di lettura: < 1 minutoSi chiama Mario Gizzi, 34 anni, la vittima di un incidente stradale avvenuto ieri sera, nel comune di Contursi Terme, lungo la Statale che collega Campagna ai comuni dell’Alto Sele. Il giovane era a bordo di una ... (Anteprima24.it)