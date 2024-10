Albania, Salvini: “Nessuno scontro con la magistratura”. Ma poi dice: “Giudici siano imparziali” (Di mercoledì 23 ottobre 2024) “Alcuni lavori li devi fare senza lasciare ombra di dubbio sul fatto che tu sia parziale, chi amministra la libertà e la vita delle persone dev’essere assolutamente imparziale, nel rispetto del voto espresso dal popolo italiano chiediamo che anche i novemila magistrati facciano il loro lavoro in maniera imparziale”. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini durante un incontro pubblico a Genova parlando dello stop ai trasferimenti di migranti nel centro in Albania. “In Consiglio dei ministri siamo stati costretti a ribadire qual è la lista dei Paesi sicuri, l’immigrazione controllata è un fattore positivo in tutte le società, l’immigrazione a barchini o barconi no. Ilfattoquotidiano.it - Albania, Salvini: “Nessuno scontro con la magistratura”. Ma poi dice: “Giudici siano imparziali” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) “Alcuni lavori li devi fare senza lasciare ombra di dubbio sul fatto che tu sia parziale, chi amministra la libertà e la vita delle persone dev’essere assolutamente imparziale, nel rispetto del voto espresso dal popolo italiano chiediamo che anche i novemila magistrati facciano il loro lavoro in maniera imparziale”. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture Matteodurante un incontro pubblico a Genova parlando dello stop ai trasferimenti di migranti nel centro in. “In Consiglio dei ministri siamo stati costretti a ribadire qual è la lista dei Paesi sicuri, l’immigrazione controllata è un fattore positivo in tutte le società, l’immigrazione a barchini o barconi no.

