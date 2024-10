Yu-Gi-Oh! TCG a Lucca Comics & Games (Di martedì 22 ottobre 2024) Konami è felice di annunciare la presenza di Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI a Lucca Comics & Games 2024, il più grande festival occidentale dedicato alla cultura pop, che ogni anno richiama centinaia di migliaia di appassionati di fumetti, manga, Games, videoGames, fantasy, anime, serie TV e cosplay. Dal 30 ottobre al 3 novembre, nella splendida città di Lucca, sarà possibile visitare lo stand di Yu-Gi-Oh! GCC presso il Padiglione Carducci, storica sede dell’area Games. Presso lo stand (Padiglione Carducci, CAR 301), i visitatori potranno scoprire gli ultimi entusiasmanti prodotti Yu-Gi-Oh! GCC all’interno di uno spazio dedicato più ampio rispetto agli anni precedenti. Ci saranno attività per i partecipanti di tutti i livelli, dai Duellanti più esperti ai principianti desiderosi di muovere i primi passi nel mondo Yu-Gi-Oh!. Nerdpool.it - Yu-Gi-Oh! TCG a Lucca Comics & Games Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Konami è felice di annunciare la presenza di Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI a2024, il più grande festival occidentale dedicato alla cultura pop, che ogni anno richiama centinaia di migliaia di appassionati di fumetti, manga,, video, fantasy, anime, serie TV e cosplay. Dal 30 ottobre al 3 novembre, nella splendida città di, sarà possibile visitare lo stand di Yu-Gi-Oh! GCC presso il Padiglione Carducci, storica sede dell’area. Presso lo stand (Padiglione Carducci, CAR 301), i visitatori potranno scoprire gli ultimi entusiasmanti prodotti Yu-Gi-Oh! GCC all’interno di uno spazio dedicato più ampio rispetto agli anni precedenti. Ci saranno attività per i partecipanti di tutti i livelli, dai Duellanti più esperti ai principianti desiderosi di muovere i primi passi nel mondo Yu-Gi-Oh!.

