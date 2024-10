Young Boys-Inter, sorpresa tra i pali? Intanto l’attacco è deciso – TS (Di martedì 22 ottobre 2024) Young Boys-Inter in programma domani sera a Berna. Simone Inzaghi, in piena emergenza centrocampisti, cambierà qualcosa rispetto a Roma. Occhio pure alla porta. EMERGENZA – Vigilia di Young Boys-Inter, partita valida per la terza giornata di Champions League. Sia Joel Magnin che Simone Inzaghi parleranno oggi in conferenza stampa per presentare la partita. Definiti anche gli orari, con entrambi gli allenatori che saranno accompagnati anche da un proprio giocatore. In casa Inter, Inzaghi dovrà gestire un’emergenza sicuramente non banale. A centrocampo, mancheranno sia Hakan Calhanoglu che Kristjan Asllani, mentre ci sarà Piotr Zielinski. Mentre in difesa, fuori anche Francesco Acerbi che oggi si sottoporrà a degli esami strumentali per conoscere l’entità del danno. Per l’Inter ci saranno comunque diverse novità. Inter-news.it - Young Boys-Inter, sorpresa tra i pali? Intanto l’attacco è deciso – TS Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di martedì 22 ottobre 2024)in programma domani sera a Berna. Simone Inzaghi, in piena emergenza centrocampisti, cambierà qualcosa rispetto a Roma. Occhio pure alla porta. EMERGENZA – Vigilia di, partita valida per la terza giornata di Champions League. Sia Joel Magnin che Simone Inzaghi parleranno oggi in conferenza stampa per presentare la partita. Definiti anche gli orari, con entrambi gli allenatori che saranno accompagnati anche da un proprio giocatore. In casa, Inzaghi dovrà gestire un’emergenza sicuramente non banale. A centrocampo, mancheranno sia Hakan Calhanoglu che Kristjan Asllani, mentre ci sarà Piotr Zielinski. Mentre in difesa, fuori anche Francesco Acerbi che oggi si sottoporrà a degli esami strumentali per conoscere l’entità del danno. Per l’ci saranno comunque diverse novità.

Champions League - vigilia di Young Boys-Inter : oggi 9 partite - 45 già con un'italiana, il Milan al Meazza contro il Club Brugge, mentre in serata (alle 21) la Juventus riceve lo Stoccarda e il Bologna va in trasferta a Birmingham sul campo dell'Aston Villa. CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE Borussia Dortmund 6 Brest 6 Benfica 6 Bayer Leverkusen 6 Liverpool 6 Aston Villa 6 Juventus 6 Manchester City 4Inter 4 Sparta Praga

Inzaghi - oggi vigilia di Young Boys-Inter con conferenza : non da solo