X Factor 2024: iniziano i Live Show, svelato l'ospite della prima puntata (Di martedì 22 ottobre 2024) Il momento più atteso è finalmente arrivato: giovedì 24 ottobre 2024 su Sky e in streaming su NOW, iniziano i Live Show di X Factor 2024. Dopo Audizioni, Bootcamp e Home Visit, un percorso ricco di emozioni e scelte difficili, 12 artisti approdano all'X Factor Arena per coltivare il sogno di esibirsi nella prima storica finale "in esterna" del format, che si terrà il 5 dicembre in Piazza del Plebiscito a Napoli. I giudici e le squadre in gara I quattro giudici di X Factor 2024 sono pronti a guidare i propri artisti verso la vittoria, in un percorso che promette spettacolo e sorprese. Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi si sfidano con squadre composte da tre artisti ciascuna, ognuno con uno stile e un'anima musicale ben definita.

