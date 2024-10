Vomero, auto fa sorpasso azzardato e una 16nne in scooter perde la gamba (Di martedì 22 ottobre 2024) "16 anni, vittima di un delinquente della strada, è tornata a casa dopo quattro mesi di ospedale sull'unica gamba che le è rimasta perché in seguito alle ferite riportate nell’incidente, le è stato asportato un arto inferiore ed ha rischiato di perdere anche l’altro": a raccontare la storia di Napolitoday.it - Vomero, auto fa sorpasso azzardato e una 16nne in scooter perde la gamba Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) "16 anni, vittima di un delinquente della strada, è tornata a casa dopo quattro mesi di ospedale sull'unicache le è rimasta perché in seguito alle ferite riportate nell’incidente, le è stato asportato un arto inferiore ed ha rischiato dire anche l’altro": a raccontare la storia di

