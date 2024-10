United Rugby Championship, Leinster e Lions ancora imbattuti in vetta (Di martedì 22 ottobre 2024) Si è disputato nel weekend il quinto turno dell’United Rugby Championship e continua la corsa perfetta degli irlandesi del Leinster e i sudafricani Lions, con un match in meno, unici imbattuti sin qui. Sorride anche la Benetton Treviso, che dopo un avvio difficile ha agguantato la zona playoff. Non si ferma il Leinster, che nel derby irlandese contro il Connacht espugna il campo di Galway con un perentorio 12-33 e guida la classifica con 25 punti. Alle loro spalle salgono i sudafricani Lions, con 4 vittorie su 4, dopo la sofferta vittoria di misura in casa delle Zebre Parma per 9-10 e che sono secondi con 18 punti. 18 punti anche per i Glasgow Warriors, con però 3 vittorie e 2 sconfitte, dopo il ko subito con gli Sharks per 28-24. Oasport.it - United Rugby Championship, Leinster e Lions ancora imbattuti in vetta Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Si è disputato nel weekend il quinto turno dell’e continua la corsa perfetta degli irlandesi dele i sudafricani, con un match in meno, unicisin qui. Sorride anche la Benetton Treviso, che dopo un avvio difficile ha agguantato la zona playoff. Non si ferma il, che nel derby irlandese contro il Connacht espugna il campo di Galway con un perentorio 12-33 e guida la classifica con 25 punti. Alle loro spalle salgono i sudafricani, con 4 vittorie su 4, dopo la sofferta vittoria di misura in casa delle Zebre Parma per 9-10 e che sono secondi con 18 punti. 18 punti anche per i Glasgow Warriors, con però 3 vittorie e 2 sconfitte, dopo il ko subito con gli Sharks per 28-24.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

United Rugby Championship - la Benetton Treviso fa il bis ed espugna Newport - Passano, però, solo un paio di minuti e reagiscono i gallesi, che prima conquistano una touche sui 5 metri, poi dalla rimessa, non perfetta, viene beffata la difesa veneta ed Evans schiaccia per il 14-17. Prova a cambiare ritmo la formazione di Bortolami, che inizia a premere anche palla in mano, ma non riesce a rendersi pericolosa. (Oasport.it)

United Rugby Championship : le Zebre Parma sbagliano lo sbagliabile e regalano la vittoria ai Lions - Si lotta a tutto campo, ma le due formazioni commettono spesso errori, anche dettati dal clima, e match che non cambia il punteggio quando si entra nell’ultimo quarto. Al 39’ si salva Prisciantelli con una grande azione che parte dai propri 5 metri e allontana il pericolo. Terreno pesante e scivoloso con la pioggia che cade imperterrita su Parma, e così faticano le due squadra a costruire un ... (Oasport.it)

United Rugby Championship - Benetton Treviso e Zebre Parma a caccia di una vittoria di peso - E contro Newport c’è l’occasione di sfatare il tabù trasferta e provare a risalire la classifica, rimettendo nel mirino la zona playoff. Si disputa questo weekend la quinta giornata dell’United Rugby Championship e sabato scenderanno in campo sia le Zebre Parma sia il Benetton Treviso, in due partite che le due squadre hanno messo nel mirino per conquistare un’importante vittoria per il morale e ... (Oasport.it)