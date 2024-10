“Un altro Osimhen”: Napoli, l’attacco di Cassano a De Laurentiis (Di martedì 22 ottobre 2024) Frecciata di Antonio Cassano nei confronti di Aurelio De Laurentiis per la gestione dei rinnovi del contratto: “Si rischia un altro Osimhen” La stagione del Napoli prosegue spedita verso quello che è il grande obiettivo del club, ovvero il ritorno immediato in Champions League. E’ la priorità assoluta dopo un decimo posto deludente, ma è anche vero che Antonio Conte vuole tenere alta la tensione e chissà, continuare a dare fastidio all’Inter, favorita per la vittoria finale, fino all’ultima giornata. Già, perché il Napoli man mano che le settimane passano è una squadra sempre più compatta, capace di esaltare le individualità degli attaccanti, su tutti Khvicha Kvaratskhelia. L’esterno georgiano ha segnato 4 gol e siglato 2 assist nelle prime 8 partite di campionato. Tvplay.it - “Un altro Osimhen”: Napoli, l’attacco di Cassano a De Laurentiis Leggi tutta la notizia su Tvplay.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Frecciata di Antonionei confronti di Aurelio Deper la gestione dei rinnovi del contratto: “Si rischia un” La stagione delprosegue spedita verso quello che è il grande obiettivo del club, ovvero il ritorno immediato in Champions League. E’ la priorità assoluta dopo un decimo posto deludente, ma è anche vero che Antonio Conte vuole tenere alta la tensione e chissà, continuare a dare fastidio all’Inter, favorita per la vittoria finale, fino all’ultima giornata. Già, perché ilman mano che le settimane passano è una squadra sempre più compatta, capace di esaltare le individualità degli attaccanti, su tutti Khvicha Kvaratskhelia. L’esterno georgiano ha segnato 4 gol e siglato 2 assist nelle prime 8 partite di campionato.

