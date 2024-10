Calciomercato.it - Tegola nel riscaldamento per la Juve: cambio obbligato per Thiago Motta

(Di martedì 22 ottobre 2024) Lantus ospita lo Stoccarda nella sfida della prima fase di Champions League: infortunio nelper un titolare della formazione bianconera Non è certamente un periodo facile per Douglas Luiz e lo si evince anche dal contrattempo avuto dal brasiliano prima del fischio d’inizio della sfida di Champions League contro lo Stoccarda.(LaPresse) – Calciomercato.itIl centrocampista dellantus era stato confermato tra i titolari daed era entrato regolarmente in campo insieme ai compagni per ilpre partita, prima di accusare dopo qualche minuto un problema fisico. L’ex Aston Villa è stato costretto perciò ad alzare bandiera bianca: come raccolto da Calciomercato.it, Douglas Luiz è alle prese con un leggero fastidio muscolare e anche a livello precauzionale non sarà della partita.