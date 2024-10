Lanazione.it - Sul palco per la Caritas. Si paga con latte e biscotti

(Di martedì 22 ottobre 2024) A teatrondo un biglietto speciale: prodotti alimentari non deperibili. E’ l’evento "Danza musica e solidarietà" che si svolge domenica 27 ottobre al teatro Moderno di Agliana (ore 16.30), su iniziativa del Comitato genitori dell’istituto comprensivo Bartolomeo Sestini di Agliana, con il Comune di Agliana, teatro Moderno, scuola di danza Danzarte, Artigiano associazione culturale, Centro ascolto "Don Tonino Bello",di Agliana e Oste, Misericordia di Agliana, Banca Alta Toscana e con il patrocinio della provincia di Pistoia e del Comune di Montemurlo. Gli spettatori non pagheranno un biglietto in denaro, ma in prodotti alimentari non deperibili, esclusa la pasta, ovvero: cibi in scatola,a lunga conservazione, farina, passata di pomodoro, legumi e inoltre beni di prima necessità per i bambini, come i pannolini.