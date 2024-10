Stellantis “deve restare italiana”, Urso convoca un tavolo (Di martedì 22 ottobre 2024) Stellantis “è nata italiana” e italiana “deve restare”. Il ministro Adolfo Urso non ha la minima intenzione di lasciar andare l’ex Fiat altrove: “Questa unità tra sindacato, forza politica, filiera dell’auto, va mantenuta su un bene prezioso per il Paese per confrontarsi con questa multinazionale e farle capire che l’auto è nata in Italia e Stellantis “deve restare italiana”, Urso convoca un tavolo L'Identità. Lidentita.it - Stellantis “deve restare italiana”, Urso convoca un tavolo Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di martedì 22 ottobre 2024)“è nata” e”. Il ministro Adolfonon ha la minima intenzione di lasciar andare l’ex Fiat altrove: “Questa unità tra sindacato, forza politica, filiera dell’auto, va mantenuta su un bene prezioso per il Paese per confrontarsi con questa multinazionale e farle capire che l’auto è nata in Italia e”,unL'Identità.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

L’industria italiana affonda. Anche settembre male ordini - giacenze e produzione. Urso vola in Kenya - Un altro brutto segnale viene da Ucimu, associazione che riunisce le industrie delle macchine utensili, robot e automazione, che ha abbassato le sue previsioni sul 2024. Vanno male ordini e giacenze, l’export regge ma oggi piomba sulle previsioni un altro dato fosco. Difficile che speranze arrivino dal viaggio del ministro competente Adolfo Urso che si è recato in Kenya per la sesta volta per ... (Ilfattoquotidiano.it)

Sedicesimo mese consecutivo di calo per il fatturato dell’industria italiana. Urso : “Colpa della Germania” - Anche i beni di consumo calano: -0,2% su giugno 2024 e -1,4% su luglio 2023. A luglio la flessione è stata di ben il 4,7% rispetto all’anno prima (- 3,9% in volume). . Per l’Unione nazionale consumatori i dati sono “allarmanti”. Nel confronto mensile, rispetto a giugno 2024, la discesa dei ricavi è dello 0,4%. (Ilfattoquotidiano.it)

Razzo Vega chiude la carriera con successo - Urso : “Eccellenza italiana nell’osservazione della Terra” - L'Italia sempre più protagonista dello Spazio. Il vettore Vega conclude oggi la sua brillante carriera a 12 anni di servizio L'articolo Razzo Vega chiude la carriera con successo, Urso: “Eccellenza italiana nell’osservazione della Terra” proviene da Il Difforme. . (Ildifforme.it)