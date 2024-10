Sport in tv oggi (martedì 22 ottobre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming (Di martedì 22 ottobre 2024) martedì 22 ottobre ci sarà tanto Sport da seguire in tv ed in streaming: in programma il tennis con i tornei ATP di Vienna e Basilea e WTA di Tokyo e Guangzhou, il calcio con la Champions League, il basket con l’EuroCup e la Europe Cup, e tanto altro ancora. Nel primo turno dell’Erste Bank Open di tennis, torneo di categoria ATP 500 in corso a Vienna, in Austria, scenderanno in campo Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego, nel derby tutto italiano, e Luciano Darderi, che affronterà il padrone di casa austriaco Dominic Thiem. All’esordio nel Pan Pacific Open, di categoria WTA 500, in corso a Tokyo, in Giappone, sarà protagonista Elisabetta Cocciaretto, mentre nel Guangzhou Open, di categoria WTA 250, che si sta disputando nell’omonima città cinese, sarà impegnata Lucia Bronzetti. Guarda l’EuroCup di basket su DAZN. Oasport.it - Sport in tv oggi (martedì 22 ottobre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di martedì 22 ottobre 2024)22ci sarà tantoda seguire in tv ed in: inil tennis con i tornei ATP di Vienna e Basilea e WTA di Tokyo e Guangzhou, il calcio con la Champions League, il basket con l’EuroCup e la Europe Cup, e tanto altro ancora. Nel primo turno dell’Erste Bank Open di tennis, torneo di categoria ATP 500 in corso a Vienna, in Austria, scenderanno in campo Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego, nel derby tutto italiano, e Luciano Darderi, che affronterà il padrone di casa austriaco Dominic Thiem. All’esordio nel Pan Pacific Open, di categoria WTA 500, in corso a Tokyo, in Giappone, sarà protagonista Elisabetta Cocciaretto, mentre nel Guangzhou Open, di categoria WTA 250, che si sta disputando nell’omonima città cinese, sarà impegnata Lucia Bronzetti. Guarda l’EuroCup di basket su DAZN.

