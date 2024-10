Sentenza definitiva sul “canile degli orrori”: condannata Nin Cheti a risarcire l’Associazione Zoofili Cremonesi (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La complessa vicenda del “canile degli orrori” di Cremona si arricchisce di un nuovo importante capitolo. Dopo un precedente processo penale culminato con la condanna di Nin Cheti per l’uccisione cruenta di numerosi cani e gatti, la Corte d’Appello di Brescia ha deciso di accogliere la richiesta dell’Associazione Zoofili Cremonesi. La storica Sentenza impone a Cheti un risarcimento di 21.000 euro, somme che saranno destinate a coprire i danni provocati dalla sua gestione del canile e dal discredito mediatico subito dall’Associazione. Il caso del canile di Cremona Il caso legato al canile di Cremona si è sviluppato tra il 2005 e il 2009, quando Nin Cheti, in qualità di responsabile, ha condotto delle pratiche considerate dai più crudeli e inaccettabili. Gaeta.it - Sentenza definitiva sul “canile degli orrori”: condannata Nin Cheti a risarcire l’Associazione Zoofili Cremonesi Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La complessa vicenda del “” di Cremona si arricchisce di un nuovo importante capitolo. Dopo un precedente processo penale culminato con la condanna di Ninper l’uccisione cruenta di numerosi cani e gatti, la Corte d’Appello di Brescia ha deciso di accogliere la richiesta del. La storicaimpone aun risarcimento di 21.000 euro, somme che saranno destinate a coprire i danni provocati dalla sua gestione dele dal discredito mediatico subito dal. Il caso deldi Cremona Il caso legato aldi Cremona si è sviluppato tra il 2005 e il 2009, quando Nin, in qualità di responsabile, ha condotto delle pratiche considerate dai più crudeli e inaccettabili.

