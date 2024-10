Scooter contro suv a Bologna, morto ‘pasticciere dei vip’ Federico Asta (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – E' morto mentre era in sella al suo Scooter, finendo contro un suv in viale Gaetano Salvemini a Casteldebole (Bologna), Federico Asta. Noto pasticcere di via Battindarno, che durante l'alluvione consegnava bomboloni ai volontari e in piena pandemia addolciva il lavoro di medici e infermieri, aveva 34 anni. Ieri sera non è riuscito L'articolo Scooter contro suv a Bologna, morto ‘pasticciere dei vip’ Federico Asta proviene da Webmagazine24. Leggi tutta la notizia su .com (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – E'mentre era in sella al suo, finendoun suv in viale Gaetano Salvemini a Casteldebole (),. Noto pasticcere di via Battindarno, che durante l'alluvione consegnava bomboloni ai volontari e in piena pandemia addolciva il lavoro di medici e infermieri, aveva 34 anni. Ieri sera non è riuscito L'articolosuv adeiproviene da Webmagazine24.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

In scooter contro un'auto : muore Federico Asta il "pasticcere dei vip". Il suo impegno durante l'alluvione a Bologna - Per cause da accertare, in via Salvemini, all’incrocio con via Einaudi, si è verificato uno scontro fra uno scooter di grossa cilindrata Yamaha e un suv, un Honda, che stava svoltando lungo la strada. . Incidente mortale, ieri sera poco prima delle 22, in periferia a Bologna. . Per l’impatto, il giovane a bordo della moto, Federico Asta, 34 anni, noto pasticcere in città, è stato sbalzato a ... (Gazzettadelsud.it)

Schianto scooter contro trattore : 17enne portato via in codice rosso - Schianto scooter contro un trattore e un minorenne è finito in ospedale. . Sono stati attimi di paura quelli vissuti lunedì poco dopo le 16 sulla Strada provinciale 135, in prossimità della curva dopo il ponte sul torrente Fersina. . Lì un 17enne è sbalzato dallo scooter sul quale stava andando ed è. (Trentotoday.it)

Giugliano - controlli in fascia costiera : sequestrate due auto e tre scooter risultati rubati - . Giugliano, controlli in fascia costiera: sequestrate due auto e tre scooter risultati rubati Nel corso dei controlli sul litorale, i caschi bianchi hanno posto sotto chiave due auto sprovviste di copertura assicurativa e tre motocicli […] L'articolo Giugliano, controlli in fascia costiera: sequestrate due auto e tre scooter risultati rubati sembra essere il primo su Teleclubitalia. (Teleclubitalia.it)