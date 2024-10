Quotidiano.net - Schlein, giudizio estremamente negativo sui 2 anni di governo

(Di martedì 22 ottobre 2024) "Ilè netto eda ogni punto di vista. Perché è unche, da quando c'è, ha tagliato sulla sanità pubblica, ha tagliato sul sociale non mandando ai sindaci quello che serve per contrastare le povertà e le diseguaglianze, per sostenere i servizi educativi per l'infanzia, su cui pure stanno facendo dei tagli. È unche ha precarizzato ulteriormente il lavoro e si fa bello dei risultati ottenuti da altri. Non ha un piano industriale per l'Italia, si abbatte con tutta la violenza sui più fragili e sui loro diritti e nega l'emergenza climatica, non dando risposte neanche su questo terreno". Lo ha detto la segretaria del Pd Ellyin una tappa del tour elettorale in Umbria al fianco della candidata alle Regionali Stefania Proietti, rispondendo a una domanda sui duedelMeloni.