Riforme, premierato, autonomia differenziata, effetti sull'ordinamento costituzionale con la Fabbrica delle Idee (Di martedì 22 ottobre 2024) Arezzo, 22 ottobre 2024 – La Costituzione Italiana dal 1 gennaio 1948, con il modificarsi della società, dei bisogni, delle sensibilità sociali e culturali, ha subito vari tentativi di modifica: dalla commissione bicamerale Bozzi (1938-1985), a quella De Mita-Iotti ( 1992-1994), D'Alema- Berlusconi (2005), Renzi (2016) e con varie proposte di comitati di saggi, o provvedimenti di revisione, nati ed approvati in Parlamento. Varie iniziative di modifica della Costituzione sono state accompagnate da referendum confermativi o abrogativi, come quello, più recente del 2016, che pose fine anche al Governo Renzi. Oggi ci troviamo di fronte a una proposta per l'elezione diretta del premier e alla legge sull'autonomia differenziata, che allarga a 23 le materie che possono essere delegate alle regioni.

Riforme : Schlein - 'con premierato più poteri a capo governo e Colle più debole - non ci stiamo' - E' una riforma che accentra il potere nelle mani del capo del governo e indebolisce Parlamento e presidente della Repubblica. Roma, 12 ott. Noi non ci stiamo a mettere in discussione i poteri di garanzia e equilibrio del presidente della Repubblica". (Adnkronos) - "Si fa fatica a trovare un costituzionalista nelle audizioni fatte in Parlamento, che dica che quella del premierato sia una buona ... (Liberoquotidiano.it)

Premierato - alla faccia della "madre di tutte le riforme" Il testo non sarà discusso per mesi. E a pochi dispiace... - La discussione in aula sul premierato non inizierà prima del 2025. Ma all'interno della stessa maggioranza nessuno pare avere fretta. Men che meno Forza Italia, sempre più distaccata da Giorgia Meloni... Segui su affaritaliani.it . (Affaritaliani.it)

Riforme : Casellati - ‘premierato va avanti - riprese audizioni in Affari costituzionali’ - “Anche i cinque Presidenti e vicepresidenti di Regione, ascoltati oggi, hanno riconosciuto l?importanza della revisione costituzionale, un apprezzamento importante, perché nelle Regioni l?elezione diretta è già presente da anni e funziona bene: consente continuità ed equilibrio tra i poteri. Roma, 19 set. (Calcioweb.eu)