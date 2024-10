Screenworld.it - Remnant 2, come attivare l’orologio di Hewdas

(Di martedì 22 ottobre 2024)abbiamo già visto,2 è un titolo che a ogni reroll di un mondo o lancio procedurale di un dungeon, presenta – e nasconde – una quantità di segreti impressionante (abbiamo già sottolineato nella nostra recensione), veniamo dunque a voi per guidarvi in tutti quei puzzle che risultano più ostici o che presentano più step da affrontare. Oggi parliamo della grande torre deldi, presente nel Distretto di Lemark, porzione di mappa presente nel mondo di Losomn. Nelle prossime righe vi spiegheremodie ottenere il ricco bottino.2 e l’enigma delArrivati nel Distretto di Lemark, ci troveremo innanzi ad una grandissima torre delcon alla base un ascensore non funzionante. Appena fuori noteremo che per arrivare fino in cima dovremo alternare una strada fatta di scale interne e impalcature esterne.