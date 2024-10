Regione Emilia-Romagna richiede stato di emergenza per affrontare i danni meteorologici (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La Regione Emilia-Romagna ha attivato un’azione decisiva per far fronte ai recenti eventi meteorologici avversi che hanno colpito il territorio. Infatti, è stata inviata una richiesta ufficiale al Governo per dichiarare lo stato di emergenza nazionale. Questa mossa mira a garantire la disponibilità di fondi e risorse per affrontare la situazione critica e avviare interventi urgenti sul campo. L’appello si è reso necessario per rispondere ai danni ingenti causati dalle avverse condizioni atmosferiche, con uno stanziamento iniziale di 50 milioni di euro richiesto per le prime misure di ripristino. Gaeta.it - Regione Emilia-Romagna richiede stato di emergenza per affrontare i danni meteorologici Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Laha attivato un’azione decisiva per far fronte ai recenti eventiavversi che hanno colpito il territorio. Infatti, è stata inviata una richiesta ufficiale al Governo per dichiarare lodinazionale. Questa mossa mira a garantire la disponibilità di fondi e risorse perla situazione critica e avviare interventi urgenti sul campo. L’appello si è reso necessario per rispondere aiingenti causati dalle avverse condizioni atmosferiche, con uno stanziamento iniziale di 50 milioni di euro richiesto per le prime misure di ripristino.

