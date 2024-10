Quando cambia l’ora legale e perché la utilizziamo? (Di martedì 22 ottobre 2024) l’ora legale, conosciuta anche come daylight saving time (DST), è il sistema di spostamento degli orologi che viene adottato in molti paesi del mondo. Ogni anno, l’ora legale in Italia inizia l’ultima domenica di marzo e termina l’ultima domenica di ottobre. Nel 2024, il cambio dall’ora solare all’ora legale è avvenuta domenica 31 marzo, mentre il ritorno all’ora solare è previsto per domenica 27 ottobre. Ora legale, perché e quanti minuti guadagniamo? perché si utilizza l’ora legale? l’ora legale è stata introdotta con l’obiettivo principale di risparmiare energia. Spostando gli orologi avanti di un’ora durante i mesi più caldi, si prolunga il tempo di luce naturale nelle ore serali, riducendo così la necessità di illuminazione artificiale e altre risorse energetiche. .com - Quando cambia l’ora legale e perché la utilizziamo? Leggi tutta la notizia su .com (Di martedì 22 ottobre 2024), conosciuta anche come daylight saving time (DST), è il sistema di spostamento degli orologi che viene adottato in molti paesi del mondo. Ogni anno,in Italia inizia l’ultima domenica di marzo e termina l’ultima domenica di ottobre. Nel 2024, il cambio dalsolare alè avvenuta domenica 31 marzo, mentre il ritorno alsolare è previsto per domenica 27 ottobre. Orae quanti minuti guadagniamo?si utilizzaè stata introdotta con l’obiettivo principale di risparmiare energia. Spostando gli orologi avanti di un’ora durante i mesi più caldi, si prolunga il tempo di luce naturale nelle ore serali, riducendo così la necessità di illuminazione artificiale e altre risorse energetiche.

