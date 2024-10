Pugno in faccia alla fidanzata in strada | fermato dai carabinieri in provincia di Latina

Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com

(Di martedì 22 ottobre 2024) Violenza sul Lungomare di: Intervento deiUn grave episodio di violenza domestica si è consumato ieri sul lungomare di, all’altezza di Foce Verde, dove un giovane ha aggredito la sua compagna in pieno giorno e sotto gli occhi di numerosi passanti. La coppia stava passeggiando sul marciapiede diLungomare in prossimità di via Santo Stefano quando è scoppiata una lite, che si è trasformata rapidamente in un’aggressione fisica. La situazione è degenerata quando il giovane, senza alcuna esitazione, ha colpito la donna al volto, facendola cadere a terra. Una Lite che Sfocia in Violenza Fisica Il diverbio tra i due, scaturito apparentemente per futili motivi, si è rivelato essere un pretesto che nascondeva tensioni pregresse. Mentre la coppia discuteva, l’uomo ha reagito in maniera spropositata, colpendo la compagna con unal volto.