Premio Film Impresa 2025: la nuova presidente della Giuria è Caterina Caselli (Di martedì 22 ottobre 2024) La terza edizione del Premio Film Impresa è ufficialmente entrata nel vivo nella Festa del Cinema di Roma con il talk "Il Cinema come Industria", durante il quale è stato reso noto che Caterina Caselli presiederà la Giuria della prossima edizione in programma nel 2025. Premio Film Impresa 2025: Caterina Caselli è la presidente di Giuria Icona della musica e produttrice di grande successo, Caterina Caselli ha lasciato un'impronta indelebile nel panorama culturale italiano. Dopo aver conquistato le scene musicali con la sua inconfondibile voce, Caselli si è affermata come una delle figure più influenti del settore dando vita a collaborazioni artistiche di rilievo e scoprendo talenti di caratura internazionale.

Siamo molto felici di aver annunciato Caterina Caselli come prossima presidente di giuria", aggiunge Sesti. "Oggi prende ufficialmente il via la prossima edizione di Premio Film Impresa, che svolge la sua prima tappa presso lo spazio "Lazio terra di cinema" della Regione Lazio, proprio la regione che nella città di Roma trova la capitale dell'audiovisivo in Italia, saldando ancora di più il

Durante l'evento è stato anche lanciato ufficialmente il nuovo regolamento che permetterà alle imprese di partecipare all'attesissimo appuntamento della prossima primavera.

"Caterina Caselli per noi è un esempio straordinariamente significativo di cosa vuol dire portare la creatività all'interno dell'impresa e l'impresa nella creatività".