"Premio Chiara 2024". Vince lo stile di Raimo: "Amo le storie imperfette" (Di martedì 22 ottobre 2024) Per l'occasione c'era anche una presenza inedita tra il pubblico: la nipote di Piero Chiara, Daniela, giunta appositamente dagli Stati Uniti, dove vive insieme al marito, l'artista Chris Mason. E poi le autorità, dal presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana alla consigliera di stato del Canton Ticino Marina Carobbio Guscetti. Una platea ricca quella del Premio Chiara edizione numero 36, che ha celebrato domenica alle Ville Ponti la sua manifestazione finale. Il concorso letterario transfrontaliero ancora una volta ha messo Varese sulla mappa della cultura premiando il meglio della narrativa breve. Tra le opere di racconti edite nell'anno tra Italia e Svizzera è risultata vincitrice "La vita è breve, eccetera", edita da Einaudi.

Latina / XXXVI edizione del “Premio Chiara” - trionfa anche una studentessa del liceo “Grassi” - LATINA – Nell’ambito della XXXVI edizione del “Premio Chiara” dedicato allo scrittore Piero Chiara che ha visto trionfare Veronica Raimo con la sua raccolta di racconti “La vita è breve, eccetera” (Einaudi), si è tenuto anche il concorso “Premio Chiara rivolto ai giovani tra i 15 e 20 anni” per il quale si è classificata […] L'articolo Latina / XXXVI edizione del “Premio Chiara”, trionfa anche ... (Temporeale.info)

La modenese Chiara Domeniconi trionfa con 'Doppia vendetta' al Premio "Una storia per il cinema 2024" - La modenese Chiara Domeniconi ha raggiunto importanti traguardi nella sua carriera letteraria, confermando la sua versatilità come autrice di gialli, poesia e narrativa. Con il suo libro 'Doppia vendetta', edito da SBS Edizioni, ha ottenuto una menzione speciale al Premio "Una storia per il... (Modenatoday.it)

Premio Chiara. Fiato sospeso fino a domenica - I tre scrittori saranno intervistati da Andrea Vitali e Luca Crovi mentre avrà luogo in diretta lo spoglio dei voti. Seguiranno la premiazione del Chiara Giovani sul tema “Stupore“ con i 31 finalisti e la presentazione dei vincitori del Chiara Inediti, Alberto Bortoluzzi e Francesco Scaramozzino. I tre finalisti sono Helena Janeczek (nella foto) con “Il tempo degli imprevisti“, Santo Piazzese con ... (Ilgiorno.it)