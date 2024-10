Piogge e temporali in arrivo: le previsioni meteo per la settimana! (Di martedì 22 ottobre 2024) Roma - Nuova perturbazione in arrivo al Centro-Nord: maltempo previsto da mercoledì, con Piogge sparse e temperature in leggero calo. La settimana meteorologica sarà segnata da un ritorno del maltempo, con Piogge e temporali che interesseranno diverse aree del Centro-Nord. Mercoledì 23 ottobre segnerà l'inizio di una nuova fase instabile, con il passaggio di un fronte perturbato che porterà Piogge sparse, specie su Lombardia, Emilia Romagna e Veneto. Le temperature subiranno una lieve flessione, con massime previste tra i 16°C e i 19°C. Al Centro, nuvole e Piogge si concentreranno su gran parte delle regioni, ad eccezione dell'Abruzzo che potrebbe rimanere più asciutto, con temperature stabili tra i 20°C e i 24°C. Al Sud, la situazione sarà più stabile, con qualche isolato rovescio su Sardegna e cieli più sereni altrove. Abruzzo24ore.tv - Piogge e temporali in arrivo: le previsioni meteo per la settimana! Leggi tutta la notizia su Abruzzo24ore.tv (Di martedì 22 ottobre 2024) Roma - Nuova perturbazione inal Centro-Nord: maltempo previsto da mercoledì, consparse e temperature in leggero calo. Larologica sarà segnata da un ritorno del maltempo, conche interesseranno diverse aree del Centro-Nord. Mercoledì 23 ottobre segnerà l'inizio di una nuova fase instabile, con il passaggio di un fronte perturbato che porteràsparse, specie su Lombardia, Emilia Romagna e Veneto. Le temperature subiranno una lieve flessione, con massime previste tra i 16°C e i 19°C. Al Centro, nuvole esi concentreranno su gran parte delle regioni, ad eccezione dell'Abruzzo che potrebbe rimanere più asciutto, con temperature stabili tra i 20°C e i 24°C. Al Sud, la situazione sarà più stabile, con qualche isolato rovescio su Sardegna e cieli più sereni altrove.

