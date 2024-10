Orban chiede la revoca dell'immunità per Ilaria Salis: "Non è una martire, ma una delinquente" (Di martedì 22 ottobre 2024) L’ombra di Viktor Orban torna a minacciare Ilaria Salis . Dopo averlo più volte preannunciato, le autorità ungheresi hanno chiesto al Parlamento europeo di revocare l’immunità all’eurodeputata di Avs tenendo aperta una saga giudiziaria che va avanti da oltre un anno e mezzo. Budapest intende dunque proseguire le indagini sulla presunta aggressione dell’attivista italiana ai danni di militanti Feedpress.me - Orban chiede la revoca dell'immunità per Ilaria Salis: "Non è una martire, ma una delinquente" Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di martedì 22 ottobre 2024) L’ombra di Viktortorna a minacciare. Dopo averlo più volte preannunciato, le autorità ungheresi hanno chiesto al Parlamento europeo dire l’all’eurodeputata di Avs tenendo aperta una saga giudiziaria che va avanti da oltre un anno e mezzo. Budapest intende dunque proseguire le indagini sulla presunta aggressione’attivista italiana ai danni di militanti

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Via l’immunità - Ilaria Salis affronti il processo”. La richiesta degli europarlamentari ungheresi e l’ira della deputata : “Orbán è un tiranno” - Monza, 22 ottobre 2024 – "A breve sarà annunciata al Parlamento europeo di Strasburgo la richiesta di revoca della mia immunità da parte delle autorità ungheresi". Non sussistono le condizioni minime affinché in Ungheria possa svolgersi un processo giusto. È tempo di mobilitarsi di nuovo, in nome dell'antifascismo, della democrazia e di una vera giustizia" . (Ilgiorno.it)

Orban d'acciaio : "Via l'immunità alla Salis". Senza precedenti all'Europarlamento - Ilaria trema - Né per me, né per Maja, né per nessun oppositore politico, tantomeno se antifascista. Tornando al suo caso, Salis - scarcerata proprio perché eletta in Ue - ha commentato il processo che la vede protagonista. L'europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra italiana si è rivolta direttamente al Parlamento europeo affinché "scelga di difendere lo stato di diritto e i diritti umani, ... (Liberoquotidiano.it)

L’Ungheria chiede di revocare l’immunità a Ilaria Salis. Lei grida allo scandalo : «L’Ue non si pieghi alla prepotenza di Orbán» - La notizia è stata confermata anche dalla stessa eurodeputata di Avs. «Come ho già detto più volte, auspico che il Parlamento scelga di difendere lo stato di diritto e i diritti umani senza cedere alla prepotenza di una “democrazia illiberale” in deriva autocratica che, per bocca anche dei suoi stessi governanti, in diverse occasioni mi ha già dichiarato colpevole prima della sentenza», ha ... (Open.online)