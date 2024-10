Omicidio Gravina, morto suicida in carcere Giuseppe Lacarpia: accusato di aver dato fuoco e ucciso la moglie (Di martedì 22 ottobre 2024) È morto suicida in carcere Giuseppe Lacarpia, il 65enne di Gravina in Puglia (Bari) che era stato fermato lo scorso 6 ottobre con l'accusa di aver ucciso la moglie 60enne Maria Arcangela Turturo. Fanpage.it - Omicidio Gravina, morto suicida in carcere Giuseppe Lacarpia: accusato di aver dato fuoco e ucciso la moglie Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Èin, il 65enne diin Puglia (Bari) che era stato fermato lo scorso 6 ottobre con l'accusa dila60enne Maria Arcangela Turturo.

San Nicandro Garganico : incidente - morto tredicenne. Scontro nel materano - vittima 29enne di Gravina in Puglia Ieri - L'articolo San Nicandro Garganico: incidente, morto tredicenne. Il conducente del motorino, tredici anni, è stato sbalzato sull’asfalto. Il conducente della vettura, 29 anni, di Gravina in Puglia è morto sul colpo. Accaduto nel tardo pomeriggio a San Nicandro Garganico, in pieno centro abitato. (Noinotizie.it)

San Nicandro Garganico : incidente - morto tredicenne Scontro auto-tir nel materano : morto automobilista di Gravina in Puglia - aveva 29 anni - Il conducente del motorino, tredici anni, è stato sbalzato sull’asfalto. . Accaduto nel tardo pomeriggio a San Nicandro Garganico, in pieno centro abitato. È morto sul colpo, purtroppo vani sia pure tempestivi i soccorsi. . Per cause da dettagliare si sono scontrati un’auto ed uno scooter. Ieri pomeriggio incidente mortale sulla provinciale Matera-Metaponto. (Noinotizie.it)

Gravina di Puglia. Ventenne morto in un incidente a Pomarico - Drammatico incidente stradale nella notte lungo la strada provinciale che collega Matera a Metaponto, nei pressi dello svincolo per Pomarico. . Nonostante la violenza dell’impatto, il conducente del mezzo pesante è rimasto illeso. Un giovane di 29 anni di Gravina in Puglia (Bari), è morto dopo che la sua auto si è scontrata frontalmente con un camion. (Laprimapagina.it)